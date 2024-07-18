Instagram, Hikayeler için bir "Süper Beğeni" seçeneği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, bir hikayeye basılı tutarak çok daha dikkat çekici bulduklarını belirtebilecekler. Bu özellik, sadece bir kez kullanılabilen bir günlük kota ile sınırlı olacak.

Özellikler

Coşkulu İfade: Kullanıcılar, beğen düğmesine basılı tutarak hikayeye daha özel ve coşkulu bir beğeni bırakabilecekler.

Günlük Sınırlama: Her kullanıcı, "Süper Beğeni" özelliğini yalnızca bir kez günlük olarak kullanabilecekler.

Algoritma Etkisi: Bu özellik aynı zamanda bir algoritma sinyali olarak da işlev görebilir. Kullanıcılar, bir hikayeyi süper beğenerek Instagram'a bu içerikle ilgilendiklerini gösterebilirler. Bu da ilgili kullanıcının gelecekteki gönderilerinin daha fazla görüntülenmesine katkı sağlayabilir.

Instagram'ın bu yeni özelliği, kullanıcıların Hikayeler aracılığıyla daha etkileşimli ve ifade dolu deneyimler yaşamalarını sağlamayı amaçlıyor. Günlük sınırlama ise kullanıcıların özellikten dengeli bir şekilde yararlanmalarını destekliyor.

Bu gelişmeyle birlikte Instagram, platformdaki etkileşim ve içerik keşfi deneyimini daha da zenginleştirmeyi hedefliyor.