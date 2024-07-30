Sosyal medya üzerindeki ürün tanıtımları ve işbirlikleri artık daha şeffaf bir şekilde yapılacak. Ticaret Bakanlığı'nın 2021 yılında yayımladığı kılavuz çerçevesinde, influencer'lar ve diğer içerik oluşturucular, markalarla yaptıkları işbirliklerini net bir şekilde belirtmek zorunda. Bu adım, tüketici koruma kanunları çerçevesinde reklam etiğini ve şeffaflığı sağlamayı amaçlıyor.

Sosyal medya platformlarındaki içerik oluşturucular, artık ürün tanıtımlarında "Reklam, İşbirliği, Sponsorlu İçerik" gibi ifadeleri açıkça kullanmak zorundalar. Bu zorunluluk, izleyicilerin hangi içeriğin ücret karşılığı yapıldığını anlamalarını sağlamak için getirilmiştir. Ticaret Bakanlığı'nın kılavuzuna göre, bu ifadeler içermeyen içerikler vergi cezalarıyla karşılaşabilir.

Herhangi bir sosyal medya platformunda ürün tanıtımı yapan kullanıcıların, ürünün markası açıkça görünecek şekilde "Reklam, İşbirliği" ifadelerini kullanmaları gerekiyor. Aksi takdirde, örtülü reklam olarak kabul edilen içerikler vergi yasalarına aykırı olarak değerlendirilebilir.

Influencerların yeni sorumluluğu

Ticaret Bakanlığı Kılavuzu: 2021 yılında yayımlanan kılavuza göre, influencer'lar ve diğer içerik oluşturucular, işbirliği içinde oldukları markaları açıkça belirtmek zorundalar.

Platform Kuralları: Instagram, YouTube, TikTok gibi platformlar, kullanıcılarına içeriklerinde marka işbirliklerini açıkça belirtmeleri konusunda yönlendiriyor.

Etik Kurallar: İzleyicilerin doğru bilgilendirilmesi ve reklam etiğinin korunması adına, işbirliği içerikleri net bir şekilde tanımlanmalıdır.

Bu yeni düzenleme ile birlikte, sosyal medya platformlarında ürün tanıtımı yapan her kullanıcının, izleyicilerini doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu adımın amacı, tüketici haklarını korumak ve reklamın şeffaflığını artırmaktır.