Meta, Instagram’da 18 yaş altındaki kullanıcıların yalnızca “13 yaş ve üzeri” içeriklerle karşılaşacağını açıkladı. Bu ayar, ebeveyn izni olmadan değiştirilemeyecek.

Instagram’da genç kullanıcılar için yeni güvenlik önlemleri (H2)

Meta, sosyal medya platformu Instagram’da 18 yaşın altındaki kullanıcılar için yeni güvenlik önlemleri açıkladı. Buna göre gençler, sadece “13 yaş ve üzeri” içeriklerle karşılaşacak ve bu ayar ebeveyn izni olmadan değiştirilemeyecek.

Meta’dan yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin genç kullanıcıların maruz kaldığı içeriklerin denetimi için getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Instagram’daki gençlerin kullandığı hesapların varsayılan ayarları artık ‘13 yaş ve üzeri’ film derecelendirmelerine göre belirlenecek” ifadeleri yer aldı.

Hangi içerikler kısıtlanacak?

Yeni düzenleme ile, halihazırda genç kullanıcılar için gizlenen rahatsız edici, cinsel temalı, alkol ve tütün içerikleri yanı sıra; argo ifadeler, tehlikeli hareketler ve zararlı veya bağımlılık yapıcı maddeler içeren paylaşımlar da 18 yaşın altındaki kullanıcılara gösterilmeyecek veya önerilmeyecek.

Genç kullanıcılar, bu tür içerik paylaşan hesapları takip edemeyecek, bu içerikleri aratamayacak ve mesajları açamayacak.

Instagram’ın yeni kararı, çocuklara sosyal medya erişimi konusunda küresel düzenlemelerin arttığı dönemde geldi.

Avustralya , 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasal düzenlemeyi 10 Aralık’ta yürürlüğe koyacak. Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X gibi platformlar, yasaya uymamaları durumunda yaklaşık 33 milyon dolara kadar ceza ödeyebilecek.

İtalya, İspanya, bazı ABD eyaletleri ve Güney Kore de benzeri yasa tasarıları üzerinde çalışıyor.

Meta, dünya genelinde binlerce ebeveynin görüşlerini dikkate alarak bu adımı attığını vurguladı.