Instagram Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, yeni video düzenleme uygulaması Edits'i duyurdu. Mosseri, "Platform fark etmeksizin, içerik üreticiler için en ilgi çekici araçları sunmak görevimiz," diyerek uygulamanın yaratıcı bir araçlar paketi sunduğunu belirtti.

Şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor

Edits’in yalnızca bir video düzenleme uygulaması olmadığını vurgulayan Mosseri, uygulamanın cep telefonları üzerinden profesyonel videolar oluşturulmasını sağlayacak eksiksiz bir yaratıcı araçlar paketi sunduğunu söyledi. Şubat ayında piyasaya sürülmesi planlanan uygulamanın, App Store üzerinden ücretsiz ön siparişle indirilebildiği ve tam sürümünün 13 Mart’ta yayınlanacağı açıklandı.

TikTok ile CapCut yasaklanmıştı

Bu gelişme, ABD’de TikTok ve CapCut’a yönelik süregelen yasal mücadelelerin gölgesinde gerçekleşti. TikTok, ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD'de yasaklanmış ve erişime kapatılmıştı. Aynı şekilde TikTok’un sahibi ByteDance bünyesindeki CapCut uygulaması da yasaklılar listesine dahil edilmişti. ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada yasağın süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağını ve TikTok’un ancak yarısının ABD’lilere ait olması durumunda yasal izin alabileceğini ifade etmişti.

Mosseri’nin tanıttığı Edits, bu yasal süreçler devam ederken, ABD pazarında Instagram’ın içerik üreticiler için geliştirdiği yeni bir alternatif olarak dikkat çekiyor.