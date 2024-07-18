Instagram, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmek amacıyla Hikayeler için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Süper Beğeni" adı verilen bu özellik, kullanıcıların beğeni düğmesine basılı tutarak bir hikayeye özel bir coşkuyu ifade etmelerini mümkün kılacak. Ancak, kullanıcılar bu özelliği günde yalnızca bir kez kullanabilecekler.

İnstagram, sosyal medya platformuna getireceği yeni "Süper Beğeni" özelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, beğendiği bir hikayeyi basılı tutarak daha vurgulu bir şekilde beğenmiş olabilecekler. Bu, o hikayenin sahibine özel bir geri bildirim olarak işlev görecek ve aynı zamanda Instagram algoritmaları için de bir sinyal oluşturabilecek.

Özellikle Instagram'ın kullanıcı etkileşimlerini artırmayı hedeflediği bu yeni özellik, bir kullanıcının günlük etkileşimlerinde sadece bir kez kullanılabilmesiyle öne çıkıyor. Bu durum, kullanıcıların daha seçici ve özel bir şekilde hikayelere tepki göstermelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Instagram'ın kullanıcı dostu arayüzüne entegre edilecek olan Süper Beğeni özelliği, hem kullanıcıların içerik üreticilerine daha derinlemesine geri bildirim sağlamasını sağlayacak hem de platform üzerindeki etkileşimleri daha anlamlı hale getirecek.