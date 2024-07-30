WhatsApp, Instagram'ın popüler çift dokunma mesaj tepki özelliğini uygulamaya alıyor. Bu yenilikle, kullanıcılar mesajlara hızlı tepki verebilecek.

Çift dokunma özelliği nedir?

Çift dokunma özelliği, bir mesaja iki kez dokunarak hızlı bir tepki verme imkanı tanır. Instagram'da popüler olan bu özellik, kullanıcı etkileşimini artırmak amacıyla geliştirilmiştir.

WhatsApp güncellemesiyle gelen yenilikler

WhatsApp, beta 2.24.16.7 güncellemesi ile Instagram'daki bu özellikten yararlanarak kullanıcılarına daha hızlı ve kolay bir tepki verme seçeneği sunacak. Kullanıcılar, mesaja iki kez dokunarak anında tepki verebilecek ve bu işlem için ekstra adımlar atmak zorunda kalmayacaklar. Varsayılan olarak kalp emojisi kullanılacak, ancak farklı bir emoji ile tepki vermek isteyen kullanıcılar tepki ekranını açarak seçim yapabilecekler.

Özellik ne zaman kullanıma sunulacak?

Henüz geliştirme aşamasında olan bu özellik, gelecekteki bir WhatsApp güncellemesinde kullanıcılara sunulacak. Özelliğin ne zaman tam anlamıyla aktif olacağı hakkında kesin bir tarih bulunmamakta.