Sosyal medya devi Instagram, profil sayfasındaki fotoğraf formatını değiştirdi ve yeni güncelleme kullanıcılar tarafından yoğun tepkilere yol açtı. Kare ızgaraların yerini alan dikey profil tasarımı, özellikle görsel içerik üreten kullanıcılar arasında karışıklığa neden oldu. Instagram Başkanı Adam Mosseri, değişikliğin nedenini ve gelecekteki etkilerini açıklayarak, kullanıcıları yatıştırmaya çalıştı.

Kare ızgaralar geçmişte kaldı, dikey profiller başladı

Instagram’ın uzun süredir kullandığı kare profil fotoğrafları formatı, son güncellemeyle birlikte tarihe karıştı. Artık, kare yerine 4:5 oranında dikdörtgen formatta fotoğraflar görünecek. Değişiklik, sosyal medya platformunun kullanıcıları tarafından pek çok olumsuz yorum aldı.

Neden bu değişiklik yapıldı?

Instagram, Ağustos 2024’te belirli kullanıcılar üzerinde dikdörtgen ızgarayı test etmeye başlamıştı. Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu değişikliğin arkasındaki nedeni şöyle açıkladı: “Kare, Instagram’a sadece kare fotoğraflar yükleyebildiğimiz günlerden kalma bir özellikti. Bugün Instagram’a yüklenenlerin çoğunluğu dikey formatta ve bunları kare olarak kırpmak oldukça zorlayıcı.”

"Instagram için uzun vadede çok daha faydalı olacak"

Değişikliğin ilk etapta bazı kullanıcıları zorlayabileceğini kabul eden Mosseri, bu adımın uzun vadede daha verimli ve kullanışlı olacağını belirtti. Mosseri, “Başlangıçta rahatsız edici olabilir, ama zamanla kullanıcılar bu formata daha alışacak ve bu değişiklik Instagram için uzun vadede çok daha faydalı olacak” dedi.