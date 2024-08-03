Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Intel, olumsuz gelen ikinci çeyrek bilançosu ve büyük çaplı işten çıkarma duyurusunun ardından son 50 yılın en büyük değer kaybını yaşadı. New York Borsası'nda teknoloji hisselerinde görülen kayıplara öncülük eden Intel, yüzde 26,06'lık bir düşüşle 21,48 dolara geriledi.

İkinci çeyrek performansı beklentilerin altında kaldı

Yılın ikinci çeyreğinde Intel'in geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 1 düşüşle 12,8 milyar dolara geriledi. Geçen yılın aynı döneminde ise şirket 12,9 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu rakamlar, piyasa beklentisinin altında kaldı; beklenti, 12,94 milyar dolar gelir elde edileceği yönündeydi.

Kardan zarara döndü

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,5 milyar dolar net kar açıklayan Intel, bu yılın aynı döneminde 1,6 milyar dolar zarar bildirdi. Çip üreticisinin hisse başına zararı aynı dönemde 38 sent olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise hisse başına 35 sent kar açıklanmıştı.

İşten çıkarma ve harcamalarda kesinti

Intel, bilanço açıklamasında personel sayısında yüzde 15'ten fazla azalmaya gitmeyi planladığını belirtti. Bu kapsamlı kesinti, şirketin harcamalarını düşürme çabalarının bir parçası olarak uygulanacak.