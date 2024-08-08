Intel, zayıf finansal sonuçlarını ve işten çıkarmalarını gizlediği gerekçesiyle hissedarları tarafından dava edildi. Dava sonrası, şirketin piyasa değeri tek bir günde 32 milyar dolardan fazla eridi. CEO Patrick Gelsinger ve CFO David Zinsner'a karşı açılan toplu dava, San Francisco federal mahkemesinde görülecek.

Hissedarlardan gelen tepki

Dava, Intel'in 1 Ağustos’ta dışarıya yönelik çip üretim işinde karşılaştığı zorlukları ve gelirlerdeki düşüşü açıkladığında, hissedarların büyük bir şok yaşadığını gösteriyor. Hissedarlar, şirketin bu bilgileri gizleyerek, hisse senedi fiyatını 25 Ocak ile 1 Ağustos arasında yapay olarak şişirdiğini iddia ediyor.

Intel’in işletme ve üretim kapasiteleri hakkında yaptığı yanıltıcı açıklamalar, şirketin hisse senedi fiyatında büyük dalgalanmalara neden oldu. Bu da şirketin finansal sağlığına dair güveni sarstı.

Intel’in karşı karşıya olduğu zorluklar

Intel, iş gücünün yüzde 15’inden fazlasını, yani 15.000’den fazla çalışanını işten çıkaracağını ve temettü ödemelerini askıya alacağını açıklamıştı. Şirket, aynı zamanda ikinci çeyrek net zararının 1.61 milyar dolar olduğunu ve gelirlerin yüzde 1 düşerek 12.83 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

AMD, Nvidia, Samsung ve TSMC gibi rakiplerle rekabette zorlanan Intel, yapay zeka alanında da beklenen büyümeden yeterince faydalanamıyor. Bu zorluklar, şirketin piyasa performansını olumsuz etkiliyor.

Dava sonrası piyasa tepkisi

Intel’in 2 Ağustos’ta açıkladığı zayıf çeyrek sonuçları, işten çıkarmalar ve temettü askıya alımı, hisse fiyatında yüzde 26’lık bir düşüşe neden oldu. Hisse fiyatı, 21.48 dolara gerileyerek, şirketin piyasa değerinde 32 milyar dolardan fazla bir kayba yol açtı.