İtalya Serie A 19. hafta maçında, İnter ile Bologna karşı karşıya gelecek. İnter, son 5 maçında aldığı galibiyetlerle formda, Bologna ise deplasmanda zorlu bir mücadele vermeye çalışacak. Maç 15 Ocak 2025’te, saat 22:45'te başlayacak.

İnter evinde galibiyet peşinde

İnter, son 5 maçını kazanarak müthiş bir form grafiği yakaladı ve 43 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu maçta ev sahibi olarak 3 puanı almayı hedefleyen İnter'de, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun oynaması bekleniyor.

Bologna deplasmanda 3 puan peşinde

Bologna, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 29 puanla 7. sırada yer alan Bologna, İnter'e karşı deplasmanda 3 puan almayı hedefliyor.

İnter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 15 Ocak 2025, Çarşamba

Saat: 22:45

Stadyum: Giuseppe Meazza / San Siro

Hakem: L. Pairetto

Yan Hakemler: C. Rossi, G. Mokhtar

Kanal: S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN