İtalya Süper Kupa Finali'nde İnter, zorlu rakibi Milan'la karşı karşıya gelecek. 6 Ocak 2025 Pazartesi günü, Al-Awwal Park'ta gerçekleşecek bu büyük mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Hakan Çalhanoğlu finalde mi?
İnter, Milan'a karşı bu önemli finalde sahaya çıkarken, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da mücadelede yer alması bekleniyor. Milan ise zorlu rakibini yenerek kupayı kazanmayı hedefliyor.
İnter - Milan İtalya Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 6 Ocak 2025 Pazartesi
- Saat: 22.00
- Kanal: TRT 1
- Stadyum: Al-Awwal Park
- Hakem: Simone Sozza
- Yan Hakemler: C. Carbone, A. Tegoni
Kaynak: HABER MERKEZİ