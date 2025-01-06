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İnter, Milan'a karşı bu önemli finalde sahaya çıkarken, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 'nun da mücadelede yer alması bekleniyor. Milan ise zorlu rakibini yenerek kupayı kazanmayı hedefliyor.

İtalya Süper Kupa Finali'nde İnter, zorlu rakibi Milan'la karşı karşıya gelecek. 6 Ocak 2025 Pazartesi günü, Al-Awwal Park'ta gerçekleşecek bu büyük mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

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