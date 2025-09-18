Fuar, 70’ten fazla ülkeden gelen 1.050 kişilik alım heyeti ve uluslararası katılımıyla dikkat çekti.

İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye’nin küresel ticaretteki payının yüzde 1,07’ye yükseldiğini, tarım ürünleri ihracatından da yüzde 1,5 pay aldığımızı belirtti. Türkiye’nin tarım ve gıda ihracatının 2002’de 3,7 milyar dolardan 2024’te 32,6 milyar dolara çıkarak dokuz kat arttığını vurgulayan Kılıçkaya, Türkiye’nin bugün dünya tarım ihracatında 21’inci sırada yer aldığını ifade etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise, Türkiye’nin yıllık 61 milyon ton yaş meyve sebze ürettiğini ve sektörün ihracatının 6 milyar doları aştığını belirtti. Uçak, Ege Bölgesi’nin ise bu ihracata 1,3 milyar dolarlık katkı sağladığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın Ege Bölgesi’nin tarım ve gıda alanındaki yükselen yıldızı olduğunu belirterek, “İzmir, uluslararası ticaretin büyük rakamlarla gerçekleştiği şehirlerden biri. Interfresh Eurasia Fuarı, dünyada ve Türkiye’de meyve ve sebze ihracatının yükselen yıldızı” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri’nin (TDİOSB) Türkiye tarımına katkısına dikkat çekti. Dikili OSB’nin faaliyete geçmesiyle yıllık 80 bin ton yaş meyve sebze üretimi ve 3.500 kişilik istihdam hedeflendiğini belirten Çankırı, İzmir ve Ege’nin yalnızca üretim değil, ihracat ve markalaşma merkezi olacağını ifade etti.

Fuarın Partner Ülkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, video mesajında KKTC’nin tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara açılması ve Türkiye ile ekonomik iş birliklerinin önemine değindi. Tatar, “Böylesi organizasyonlar, KKTC’nin uluslararası bağlantılar kurması bakımından fevkalade önemli” ifadelerini kullandı.

AntExpo A.Ş Genel Müdürü Murat Özer, fuarın özellikle üreticiler için iş bağlantıları oluşturma fırsatı sunduğunu belirterek, yurtdışından gelen alım heyeti sayısının yüzde 20 arttığını açıkladı. Özer, 2026 yılında da aynı tarihlerde fuarın İzmir’de düzenleneceğini duyurdu.

Fuar kapsamında yaş meyve sebze, meyve sebze mamulleri, tarım teknolojileri ve lojistik çözümler sergileniyor. Katılımcılar, sektörün yenilikçi ürün ve teknolojilerini yakından inceleyerek, ticari bağlantılar kurma fırsatı buluyor.

Interfresh Eurasia Fuarı, Türkiye’nin tarım sektöründeki gücünü sergileyen, üretici ve ihracatçıları dünya pazarıyla buluşturan önemli bir platform olmayı sürdürüyor.