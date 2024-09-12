Mersin'de, aynı hastanede çalıştığı intern doktor Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayan sanık Ersin Karakuş, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Ersin Karakuş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Nida Nur Nergiz'in duruşmada yer almadığı, yalnızca taraf avukatlarının hazır bulunduğu bildirildi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs"

Cumhuriyet savcısı, sanığın Nida Nur Nergiz'e karşı yoğun bir şekilde saplantı haline getirdiği hususunda tüfekle ateş ederek hayati tehlike oluşturduğunu ifade etti. Savcı, sanığın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep ederken, haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Sanığın şok ifadesi: "Beni bu hale Nergiz getirdi"

Sanık Ersin Karakuş ise son sözlerinde, intern doktoru öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu. "Suçsuzum, ceza verilmesini istemiyorum" diyen Karakuş, olayın yaşandığı yerin kamerayla izlenen bir alan olduğunu hatırlatarak, "Eğer tasarlayacak olsam, neden kameraların olduğu bir yerde bu eylemi gerçekleştiririm? Öldürme kastım olsa neden ayaklarına ateş ederim?" dedi. Sanık, "Keşke böyle bir şey yapmasaydım, ama böyle bir insan olmadım. Karıncayı bile incitmekten kaçınırdım. Beni bu hale Nergiz ve ailesi getirdi" şeklinde konuştu.

19 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırırken, tutukluluk halinin devamına karar verdi ve cezada indirim uygulamadı. Karar, bazı avukatlar ve izleyiciler tarafından alkışlandı.

Ne olmuştu?

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intern doktor olarak görev yapan Nida Nur Nergiz, 23 Ekim 2023'te av tüfeğiyle yaralandıktan sonra hastanede görevli Ersin Karakuş tarafından saldırıya uğramıştı. Karakuş, Adana'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.