Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, internet bağımlılığı nedeniyle evine ve ailesine yeterli ilgiyi göstermediği gerekçesiyle açılan boşanma davasında önemli bir karar verildi. Gebze Aile Mahkemesi'nin ardından Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kararı onaylayarak, internet bağımlılığını boşanma sebebi olarak kabul etti.

Davanın seyri ve mahkeme kararları

Gebze Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında, eşlerden biri internet bağımlılığı nedeniyle aile içindeki sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle kusurlu bulundu. Mahkeme, bu durumu evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak değerlendirerek boşanmaya karar verdi. Kararın ardından taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulundu, ancak Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi bu başvuruları reddetti.

Yargıtay'ın onama kararı

Taraf vekillerinin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay, Gebze Aile Mahkemesi'nin ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararlarını onayladı. Kararda, tarafların iddiaları, savunmaları, dayandıkları belgeler ve dava şartları göz önünde bulundurularak temyiz itirazlarının yerinde görülmediği belirtildi.

Yargıtay kararının gerekçesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, verdiği onama kararında şu ifadelere yer verdi: "Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davacı-davalı erkek vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davalı-davacı kadın vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir."

İnternet bağımlılığı ve aile ilişkileri

Bu karar, internet bağımlılığının aile içindeki sorumlulukları yerine getirmemekle eşdeğer tutulabileceği ve boşanma sebebi sayılabileceği yönünde önemli bir emsal teşkil ediyor. Uzmanlar, internet bağımlılığının bireylerin sosyal ve aile ilişkilerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bu davada da, internet bağımlılığının evlilik birliğini temelinden sarstığı ve boşanma sebebi olduğu açıkça ortaya konulmuş oldu.

Yargıtay'ın bu kararı, toplumda ve hukuk çevrelerinde geniş yankı buldu. Uzmanlar, internet bağımlılığının artan bir sorun olduğuna ve bu tür davaların gelecekte de artabileceğine dikkat çekiyor. Psikologlar, internet bağımlılığının tedavi edilebilir bir durum olduğunu vurgularken, aile içi iletişimin önemine de dikkat çekiyorlar.