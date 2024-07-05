İnternet paketi ücretleri son zamanlarda artış gösteriyor. Güncel internet GB fiyatları, kullanıcıların tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Düşük veri kullanımı için başlangıç paketlerinden başlayarak, yüksek veri ihtiyacını karşılayan seçeneklere kadar çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına en uygun paketi seçmek için operatörün sunduğu kampanyaları ve fiyatlandırmayı karşılaştırabilir.

Peki sizin için en uygun tarife hangisi?

Turkcell

1 GB 2000 dk 250 SMS 270 TL 5 GB 1000 dk 250 SMS 350 TL 10 GB 1000 dk 250 SMS 425 TL 15 GB 1000 dk 250 SMS 500 TL

Turk Telekom

1 GB 1000 dk 250 SMS 150 TL 5 GB 1000 dk 250 SMS 200 TL 10 GB 1000 dk 250 SMS 240 TL 15 GB 1000 dk 250 SMS 280 TL

Vodafone

5 GB 1000 dk 250 SMS 145 TL 10 GB 1000 dk 250 SMS 190 TL 15 GB 1000 dk 250 SMS 222 TL 20 GB 1000 dk 250 SMS 430 TL