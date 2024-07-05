İnternet paketi ücretleri son zamanlarda artış gösteriyor. Güncel internet GB fiyatları, kullanıcıların tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Düşük veri kullanımı için başlangıç paketlerinden başlayarak, yüksek veri ihtiyacını karşılayan seçeneklere kadar çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına en uygun paketi seçmek için operatörün sunduğu kampanyaları ve fiyatlandırmayı karşılaştırabilir.

 Tarayıcı Eklentileri Güvenli Mi? - Tamindir

Peki sizin için en uygun tarife hangisi?

Turkcell 

1 GB 2000 dk 250 SMS

270 TL

5 GB 1000 dk 250 SMS

350 TL

10 GB 1000 dk 250 SMS

425 TL

15 GB 1000 dk 250 SMS

500 TL

Rosatom, Akkuyu NGS'nin hayata geçirilmesine odaklandı Rosatom, Akkuyu NGS'nin hayata geçirilmesine odaklandı

Turk Telekom

1 GB 1000 dk 250 SMS

150 TL

5 GB 1000 dk 250 SMS

200 TL

10 GB 1000 dk 250 SMS

240 TL

15 GB 1000 dk 250 SMS

280 TL

Vodafone

5 GB 1000 dk 250 SMS

145 TL

10 GB 1000 dk 250 SMS

190 TL

15 GB 1000 dk 250 SMS

222 TL

20 GB 1000 dk 250 SMS

430 TL

Editör: Mehrican Candemir