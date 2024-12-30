Interpol tarafından aranan ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olabileceği değerlendirilen Çeçenistan uyruklu şüpheli, Başakşehir'de yakalanarak tutuklandı.

Çeçenistan uyruklu şüphelinin suç geçmişi ve Türkiye’ye gelişi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol - Europol Daire Başkanlığı, 16 Aralık 2024 tarihinde bir yazı yayınlayarak Çeçenistan doğumlu 32 yaşındaki bir şahsın, suç ortaklarıyla birlikte bir evden 400 bin ruble ve bazı eşyalar çaldığı bilgisini paylaşmıştı. Ayrıca, şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütüne katıldığını ve Türkiye’de olduğunu belirten yazıda, güvenlik güçlerine uyarı yapılmıştı.

Başakşehir'de yakalanma ve arama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelinin aynı zamanda casusluk faaliyetlerine de karışmış olabileceği ihtimali değerlendirildi. Polis, şüphelinin Başakşehir'deki adresine yönelik 26 Aralık 2024 sabahı 06.30 sıralarında operasyon düzenledi ve şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda dijital materyallere de el konulmuştu.

Tutuklama ve cezaevine gönderilme

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şüpheli İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.