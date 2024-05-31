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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda B.A. gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belçika adli makamlarınca "sahtecilik" suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan İran uyruklu B.A'nın Alanya ilçesinde olduğunu belirledi.

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