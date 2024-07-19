Japonya'nın Saitama eyaletinde dün gece, intihar girişiminde bulunan bir kişinin gaz sızıntısını fark etmeden sigara yakması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Olayda 8 kişi yaralandı.

Şiddetli Patlama 15 Katlı Apartmanda Korku Yarattı

Japonya'nın Saitama eyaletinde, Kawaguchi şehrinde bulunan 15 katlı bir apartmanın 3’üncü katında yer alan dairede, yerel saatle 20.30’da büyük bir patlama meydana geldi. Patlama, çevredeki yapılarda da hasara yol açtı ve olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Patlama sonucunda daire sahibi dahil olmak üzere 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

İntihar Girişimi Patlamaya Neden Oldu

Patlamanın ardından yapılan ilk araştırmalarda, dairenin sahibi olan 40’lı yaşlardaki erkeğin patlamaya neden olan kişinin olduğu belirlendi. Şahıs, poliste verdiği ifadede, “Gazı açarak intihar etmeye çalıştım ama sonra vazgeçtim. Odayı havalandırmadan sigara yaktım ve bu nedenle patlama meydana geldi” şeklinde konuştu.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, patlamanın nedenini ve sigara yakmadan önce gazın ne kadar süre açık kaldığını araştırıyor. Patlamanın neden olduğu maddi zarar ve yaralanan kişilerle ilgili bilgi toplama çalışmaları devam ediyor.