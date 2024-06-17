İSTANBUL (AA) - INVAMED, sağlık sektöründe önemli bir adım atarak Türkiye'nin ilk Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi'ni açıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, merkez, cerrahi alanında yenilikçi teknolojilerin eğitimini sağlayarak, cerrahların yetkinliklerini artırmayı ve hastalara daha etkili tedavi yöntemleri sunmayı hedefliyor.

INVAMED'in yeni Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi, son teknolojilerle donatılmış olup, cerrahlara robotik cerrahi tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme ve geliştirme imkanı sunuyor.

Eğitim programları, bir müfredat ile desteklenerek, katılımcıların güncel bilgi ve becerilerle donatılmasını amaçlıyor.

Merkezde aynı zamanda sağlıkta makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamaları üzerine de eğitimler verilmesi planlanıyor. Bu eğitimler, sağlık profesyonellerine yapay zekanın teşhis, tedavi planlaması ve hasta yönetimi gibi alanlardaki kullanımlarını öğretmeyi amaçlıyor.

Katılımcılar, makine öğrenimi algoritmalarının hastalık teşhisinden tedavi planlamasına, hasta izleminden kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına kadar nasıl kullanıldığını öğrenme fırsatı buluyorlar.

- Cerrahlar, operasyon öncesinde pratik yaparak becerilerini geliştirebilecekler

Merkezde, robotik cerrahi simülatörleri, 3D görselleştirme teknolojileri ve ileri düzeyde görüntüleme sistemleri gibi çeşitli araçlar kullanılarak, cerrahların gerçek operasyon ortamında karşılaşacakları durumlara hazırlanmaları sağlanacak. Ayrıca, interaktif dersler, vaka analizleri ve uzmanlarla birebir çalışma fırsatları ile katılımcılar, kapsamlı bir eğitim deneyimi yaşayacaklar.

Eğitim merkezinde kullanılacak ileri görüntüleme teknolojileri, cerrahların operasyon sırasında ince detayları bile görmelerini sağlayacak. 3D ve 4K çözünürlükteki görüntüleme sistemleri, cerrahlara ameliyat alanını daha iyi analiz etme ve daha hassas müdahalelerde bulunma imkanı tanıyacak.

Ayrıca, simülasyon teknolojileri sayesinde cerrahlar, operasyon öncesinde pratik yaparak becerilerini geliştirebilecekler.

INVAMED'in Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi, cerrahlar ve tıp öğrencileri için robotik cerrahi ve yapay zeka alanında uzmanlaşma fırsatları sunuyor. Bu merkezde, düzenlenecek kurslar, seminerler ve atölye çalışmaları ile mevcut ve geleceğin cerrahları, ileri düzeyde bilgi ve becerilerle donatılacak. Bu eğitim programları, Türkiye'nin sağlık hizmetleri altyapısının güçlendirilmesine ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak.

- "Sağlık profesyonelleri, hastalarına daha etkin ve güvenli tedavi yöntemleri sunabilecekler."

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED Başkanı Raşit Dinç, Türkiye'nin sağlık sektöründe lider bir rol üstlenmeyi hedefleyen INVAMED olarak, Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi ile sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve hastalarımıza en ileri düzeyde bakım sunmayı amaçladıklarını belirtti

Dinç, "Bu merkez, sadece cerrahların eğitimine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda tıbbi teknolojilerdeki yeniliklerin hızla benimsenmesine de öncülük edecektir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca merkezin bilimsel araştırmalar için de önemli bir kaynak olacağını vurgulayan Dinç, eğitim merkezinin, robotik cerrahi alanında yapılacak olan akademik çalışmalara ve klinik araştırmalara ev sahipliği yaparak, Türkiye'nin tıp alanındaki bilgi birikimini ve yetkinliğini artıracağına dikkati çekti.

Dinç, "Sağlık profesyonelleri, burada edindikleri bilgilerle hastalarına daha etkin ve güvenli tedavi yöntemleri sunabilecekler." açıklamasında bulundu.