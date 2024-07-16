İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü cerrahlardan Dr. Michael Marin, açılışı yakında yapılacak INVAMED Robotik Cerrahi Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk robotik cerrahi eğitim merkezi, açılışının duyurulduğu günden bu yana ilgi odağı olmayı sürdürüyor.



Daha önce ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ü ağırlayan INVAMED Robotik Cerrahi Eğitim Merkezine bu kez dünyaca ünlü cerrah Dr. Michael Marin ziyarette bulunarak, yapılması planlanan çalışmaları inceledi.

- "Her bir yenilik, tıp dünyasına çığır açan nitelikte"

Dr. Marin, INVAMED'in bu alandaki liderliğini ve geleceğe dönük vizyonunu övgüyle karşıladığını belirterek, "Burada gördüğüm her bir yenilik, tıp dünyasına çığır açan nitelikte. INVAMED'in Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi, insanlığın sağlığı açısında bir devrim yaratıyor. Bu merkez, sadece cerrahların eğitimine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda tıbbi teknolojilerdeki yeniliklerin hızla benimsenmesine de öncülük edecektir." ifadelerini kullandı.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç ise eğitim merkezinin, robotik cerrahi alanında yapılacak akademik çalışmalara ve klinik araştırmalara ev sahipliği yaparak Türkiye'nin sağlık alanındaki bilgi birikimini ve yetkinliğini artıracağını belirtti.

Sağlık profesyonellerinin INVAMED Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi'nde edindikleri bilgilerle hastalarına daha güvenli tedavi yöntemlerini sunacaklarını aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"INVAMED Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi, hem ülkemizin hem de uluslararası sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlayacaktır. Merkezimizin açılışı öncesinde bu denli yoğun ilgiyle karşılaşılması ve olumlu dönüşlerin olması, çalışmalarımızın doğru yolda olduğunu gösteriyor. INVAMED olarak sürdürülebilir ve etik iş pratiklerini benimsiyoruz. Hem ülkemiz, hem de tüm insanlık adına çalışmak ve her geçen gün kendimizi geliştiriyor olmak, heyecanımızı ve mutluluğumuzu artıyor."

Son teknolojilerle donatılan INVAMED'in yeni Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi, cerrahlara robotik cerrahi tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme ve geliştirme imkanı sunuyor.

Merkezde, sağlıkta makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamaları üzerine de eğitimler verilmesi planlanıyor. Bu eğitimler, sağlık profesyonellerine yapay zekanın teşhis, tedavi planlaması ve hasta yönetimi gibi alanlardaki kullanımlarını öğretmeyi amaçlıyor.



