IOC, Hindistan'ın Mumbai kentinde gerçekleştirilen 141. oturumunda, beyzbol/softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesini kararlaştırdı.

Olimpiyatlara dönen sporlar ve yeni katılımlar

Beyzbol/softbol, kriket ve lakros, Olimpiyat Oyunları'na dönüş yaparken, bayrak futbolu ve squash, ilk kez olimpiyatlarda yer alacak. Beyzbol/softbol en son 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almıştı. Kriket ise 1900 Paris Olimpiyatları'ndan sonra, lakros ise 1904 St Louis ve 1908 Londra Olimpiyatları'ndan sonra olimpiyatlara üçüncü kez dahil edildi. Bayrak futbolu ve squash ise ilk kez 2028'de olimpiyat sahnesinde olacak.

Türkiye Ragbi Federasyonu'nun hazırlıkları

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, IOC'nin bu kararını büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirtti. Şahin, beyzbol-softbol ve bayrak futbolunun Türkiye'de geliştirilmesi için çalışmalara hız vereceklerini vurguladı. Şahin, "Tüm camiamıza ve spor teşkilatımıza hayırlı olsun. Bu branşlarda olimpiyat oyunlarına katılmak ve söz konusu branşları ülkemizde geliştirmek adına çalışmalarımıza bugünden itibaren hız veriyoruz. Değişimi ve yükselişi hep birlikte izleyeceğiz," dedi.

Türkiye'de sporun gelişimi

Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altında bulunan 7'li ragbi, beyzbol-softbol ve kadınlar korumalı futbol branşlarında faaliyetlerini sürdüreceklerini belirten Şahin, bu sporların ülkemizdeki popülaritesini artırmak ve yetenekli sporcular yetiştirmek için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Türkiye'de bu spor branşlarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması adına federasyon olarak çeşitli eğitim programları ve turnuvalar düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Küresel spor dünyasında yeni heyecan

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na eklenen bu yeni branşlar, spor dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Beyzbol/softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash gibi farklı sporların olimpiyatlara dahil edilmesi, bu sporların global ölçekte daha fazla tanınmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak. Özellikle ilk kez olimpiyat sahnesine çıkacak olan bayrak futbolu ve squash, izleyiciler için yeni ve heyecan verici deneyimler sunacak.