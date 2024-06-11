Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak bir güncellemeyle karşımızda. iOS 18 güncellemesi, birçok yeni özellik ve iyileştirmeyle geliyor. Peki, hangi iPhone modelleri bu güncellemeyi alacak?

iOS 18 ile gelen yenilikler

Yeni iOS 18, performans iyileştirmeleri ve yeni işlevlerle dolu. Kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak bu güncelleme, özellikle pil ömrü ve güvenlik alanında önemli değişiklikler sunuyor. Ayrıca, arayüzde yapılan yenilikler ve eklenen yeni özellikler de dikkat çekiyor.

İşte güncellemeyi alacak iPhone modelleri

* iPhone Xs

* iPhone Xs Max

* iPhone Xr

* iPhone 11

* iPhone 11 Pro

* iPhone 11 Pro Max

* iPhone SE (2020)

* iPhone 12 mini

* iPhone 12

* iPhone 12 Pro

* iPhone 12 Pro Max

* iPhone 13 mini

* iPhone 13

* iPhone 13 Pro

* iPhone 13 Pro Max

* iPhone SE (2022)

* iPhone 14

* iPhone 14 Plus

* iPhone 14 Pro

* iPhone 14 Pro Max

* iPhone 15

* iPhone 15 Plus

* iPhone 15 Pro

* iPhone 15 Pro Max