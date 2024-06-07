Apple, 10 Haziran'da düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) iOS 18'i dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni sürümde öne çıkan 25 özellik merakla bekleniyor.

iOS 18 beta sürümü yolda

Apple, iOS 18'in beta sürümünü gelecek hafta yayınlayacak. Yeni yazılım güncellemesi, 10 Haziran'daki WWDC açılış konuşmasının ardından Apple Geliştirici Programı üyelerine sunulacak. Temmuz ayında genel beta sürümüne erişim sağlanacak ve Eylül ayında tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.

iOS 18'de beklenen yenilikler

Apple Haritalar: Özel rotalar ve topografik haritalar.

Apple Music: Otomatik oluşturulan çalma listeleri ve daha akıllı şarkı geçişleri.

Apple News: Yapay zeka tarafından oluşturulan haber özetleri.

Hesap Makinesi: Son hesaplamaları listeleyen bir kenar çubuğu, birim dönüştürme ve Notlar entegrasyonu. Uygulama nihayet iPad'lerde kullanılabilir olacak.

Takvim: Anımsatıcılar uygulamasıyla derin entegrasyon.

CarPlay: Ses Tanıma da dahil olmak üzere yeni erişilebilirlik özellikleri.

Kontrol Merkezi: Yenilenmiş müzik widget'ı ve HomeKit aksesuarları için geliştirilmiş kontroller.

Fitness: Baştan sona yenilenen uygulama.

Freeform: Yeni "Sahneler" işlevi.

Sağlık: Yapay zeka destekli yeni özellikler.

Ana Ekran: Uygulama simgelerini ızgara üzerinde herhangi bir yere yerleştirme ve renklerini değiştirme.

Keynote ve Pages: Keynote'ta otomatik slayt oluşturma, Pages'ta daha hızlı yazma ve yapay zeka destekli özellikler.

Büyüteç: Yeni Okuyucu Modu ve Eylem düğmesiyle Algılama Modu.

Mail: E-postalar için önerilen yanıtlar.

Mesajlar: RCS desteği, kelime başına efektler, önerilen yanıtlar, özel emoji ve yeni Tapback simgeleri.

Notlar: Yerleşik ses kayıt aracı, ses deşifreleri ve matematiksel notasyon.

Bildirimler: Yapay zeka destekli bildirim özetleri.

Fotoğraflar: Yapay zeka destekli fotoğraf rötuşlama.

Safari: Web sayfalarını özetleyebilen tarama asistanı ve "Web Silgisi" aracı.

Ayarlar: Geliştirilmiş arama ve yeni erişilebilirlik özellikleri.

Kısayollar: Daha kolay otomatikleştirilen karmaşık görevler.

Siri: ChatGPT'den ilham alan daha akıllı Siri ve daha fazla uygulama kontrolü. Bu özellik iOS 19'a da kalabilir.

Spotlight: Daha akıllı arama sonuçları ve gelişmiş sıralama.

Sesli Notlar: Sesli deşifreler.

iOS 18 hangi modellerle uyumluluk gösterecek?

iOS 18, iOS 17'yi destekleyen tüm iPhone modelleriyle uyumlu olacak. Ancak bazı yapay zeka özelliklerini desteklemeyen modeller de bulunuyor. Bu bilgiler, WWDC'deki duyuruyla netleşecek.

Yeni iOS 18 güncellemesi, birçok yenilik ve gelişmiş özelliklerle iPhone kullanıcılarını bekliyor. WWDC'deki açılış konuşmasında tüm detaylar açıklanacak.