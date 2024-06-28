Apple, bu heyecan verici güncelleme ile, AirPods Pro kullanıcılarına daha da sürükleyici ve kişiselleştirilmiş bir ses deneyimi sunacak.

İşte yeni güncelleme ile gelen 5 heyecan verici özellik...

1. Baş hareketleri ile kontrol

Artık AirPods Pro'yu ellerinizi kullanmadan kontrol edebileceksiniz! Baş sallama hareketleri ile aramaları yanıtlayıp reddedebilir, Siri'yi aktifleştirebilir ve müziğinizi kontrol edebileceksiniz. Bu özellik, AirPods Pro'yu kullanırken çok daha fazla özgürlük ve kolaylık sağlayacak.

2. Geliştirilmiş gürültü engelleme

Artık gürültülü ortamlarda bile net aramalar yapabilirsiniz. iOS 18, AirPods Pro'ya Ses Yalıtımı adlı yeni bir özellik getiriyor. Bu özellik, yapay zekayı kullanarak arka plandaki gürültüyü engeller ve görüşme sırasında sesinizin net bir şekilde duyulmasını sağlar.

3. Oyunlar için kişiselleştirilmiş uzamsal ses

Oyuncular, AirPods Pro ile mobil oyunlarda şimdiye kadar duyulmamış bir ses deneyimi yaşayacak. Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses özelliği, 3D ses efektlerini kulaklarınıza göre optimize ederek sizi oyunun tam ortasına yerleştirir. Ayrıca, 16 bit/48 kHz ses kalitesi ile takım arkadaşlarınızla net bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

4. Uyarlanabilir ses kontrolü

Artık AirPods Pro'nun ses ve gürültü engelleme ayarlarını çevrenize göre özelleştirebilirsiniz. iOS 18, Uyarlanabilir Sesi Özelleştir adlı yeni bir menü ekliyor. Bu menü ile, her ortamda en iyi dinleme deneyimini elde etmek için ayarları kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

5. İşitme cihazı modu

AirPods Pro, iOS 18 ile birlikte "işitme cihazı modu" kazanıyor. Bu özellik, hafif ila orta dereceli işitme kaybı olan kullanıcıların kulaklıklarını işitme cihazı olarak kullanmalarını sağlayacak. Bu sayede, AirPods Pro kullanıcıları etraflarındaki sesleri daha net duyabilecekler.