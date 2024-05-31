Apple, iOS 18'in çıkışına az bir süre kala, yeni yapay zeka özelliklerinin detayları ortaya çıktı. Siri'nin yeteneklerinde önemli gelişmeler yaşanacak ve iPhone kullanıcılarına daha zengin bir deneyim sunacak. iOS 18 ile birlikte gelecek yenilikler arasında, mesajlar için akıllı yanıtlar ve fotoğraflar için üretken rötuş aracı gibi özellikler yer alıyor.

Siri'nin yeni yetenekleri

Siri'nin kazanacağı yeni yetenekler arasında, telefon uzaktayken alınan bildirimler hakkında bilgilendirme yapabilme özelliği öne çıkıyor. "Greymatter Catch Up" adı verilen bildirim özetleme özelliği, Siri'nin bilgileri hesaba katarak kapsamlı bir özet sunmasını sağlayacak. Ayrıca, Siri'nin mesajlardan uzun makalelere kadar her türlü metni özetleyebileceği ve daha doğal seslere sahip olacağı belirtiliyor.

Diğer yapay zeka özellikleri

iOS 18 ile birlikte belirli uygulamalar için de yapay zeka destekli özellikler sunulacak. Akıllı Yanıtlar, kullanıcıların mesajlara ve e-postalara otomatik olarak oluşturulan metinlerle yanıt vermesine olanak tanıyacak. Notlar uygulaması için geliştirilen yeni yapay zeka araçları ise sesi metne dönüştürme, metni özetleme, sesi düzenleme gibi işlevler sunacak. Ayrıca, Notlar uygulamasıyla Hesap Makinesi birlikte çalışacak; matematiksel denklemleri tanıyacak, çözümler sunacak ve grafikler oluşturacak. Temizleme özelliği ise kullanıcıların fotoğraflardaki nesneleri üretken yapay zeka kullanarak kaldırmasını sağlayacak.

iOS 18 çıkış tarihi

Apple, iOS 18 ve diğer işletim sistemlerinde sunacağı yeni yapay zeka özelliklerini 10 Haziran'da düzenlenecek olan WWDC24 etkinliğinde tanıtacak. Etkinlik TSİ 20.00’de başlayacak ve aynı gün iOS 18 geliştirici betası da sunulacak.