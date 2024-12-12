Teknoloji devi Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için yeni bir dönemi başlatan iOS 18.2 güncellemesini yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte iPhone kullanıcıları, yapay zeka destekli birçok yeni özelliğe kavuşuyor. Özellikle görüntü oluşturma, özel emoji tasarımı ve Siri ile ChatGPT entegrasyonu gibi yenilikler, cihazları daha akıllı hâle getiriyor.

1. Image Playground: yeni nesil görüntü oluşturma uygulaması

iOS 18.2 güncellemesi, kullanıcıların hayal gücünü sınırsız bir şekilde kullanabileceği Image Playground adlı yeni bir uygulamayı tanıtıyor. Bu uygulama, metin açıklamalarına dayanarak görüntüler oluşturmanıza olanak tanıyor. Kullanıcılar, fotoğraflarındaki kavramları, kişileri veya yerleri, animasyon ve illüstrasyon tarzlarında görsellerle dönüştürebiliyor. Ayrıca, bu görselleri iCloud ile senkronize ederek tüm cihazlarda kolayca erişebiliyorsunuz. Image Playground, kişisel fotoğraflarınızı daha yaratıcı hale getirmek için ideal bir araç olarak öne çıkıyor.

Öne çıkan özellikler:

Farklı stillerde görüntü oluşturma

Mesajlar ve Freeform gibi üçüncü taraf uygulamalarda kullanabilme

iCloud senkronizasyonu ile tüm cihazlardan erişim

2. Genmoji: Kendi emojilerinizi yaratın

Genmoji, iOS 18.2 güncellemesinin bir diğer dikkat çekici özelliği. Kullanıcılar, klavye üzerinden doğrudan özel emoji karakterleri oluşturabiliyor. Bu emojiler, iCloud ile senkronize edilerek tüm Apple cihazlarında kullanılabiliyor. Genmoji, kişisel ifadenin bir adım ötesine geçmek isteyenler için harika bir seçenek.

Öne çıkan özellikler:

Kendi özel emojilerinizi yaratma

iCloud ile tüm cihazlar arasında senkronizasyon

3. Siri-ChatGPT entegrasyonu: daha akıllı siri deneyimi

iOS 18.2, Siri'yi daha akıllı hale getiren bir başka önemli yenilik olan ChatGPT entegrasyonu ile birlikte geliyor. Artık, Siri'ye bir soru sorduğunuzda, eğer Siri'nin bilgi tabanında bir cevap yoksa, bu soruyu OpenAI'ın ChatGPT botuna yönlendirebiliyor. Bu özellik, iPhone kullanıcılarına daha doğru ve kapsamlı cevaplar alabilme imkanı sunuyor. Kullanıcılar ayrıca, ChatGPT'ye doğrudan Siri üzerinden veya Yazma Araçları'ndan ulaşabiliyor.

Öne çıkan özellikler:

Siri ile ChatGPT entegrasyonu

Sınırsız bilgi kaynağına erişim

4. Kamera denetimi: Görsel zekâ ile daha fazla bilgi

iPhone 16 kullanıcıları, Kamera Denetimi özelliğiyle tanışacak. Bu özellik, çevrenizdeki nesneler hakkında anında bilgi edinmenizi sağlayacak. Görsel zekâ teknolojisi sayesinde, bir nesneyi kameraya doğrultarak yerler hakkında bilgi alabiliyor veya etkileşimde bulunabiliyorsunuz. Ayrıca, iki aşamalı deklanşör özelliği ile kamera uygulamasında odağı ve pozlamayı kilitlemek de mümkün hale geliyor.

Öne çıkan özellikler:

Görsel zekâ desteğiyle anlık bilgi edinme

İki aşamalı deklanşör ile daha hassas çekimler

5. Diğer yenilikler: Mail, fotoğraflar ve safari iyileştirmeleri

iOS 18.2, sadece yapay zeka özellikleriyle değil, aynı zamanda Mail, Fotoğraflar ve Safari gibi uygulamalarda da iyileştirmeler sunuyor. Mail uygulamasındaki kategorilendirme ve özet görünümü özellikleri sayesinde, kullanıcılar önemli mesajları daha hızlı bulabiliyor. Fotoğraflar uygulaması ise video görüntüleme özelliklerini geliştirerek daha akıcı bir deneyim sunuyor. Safari ise, kullanıcıların tarama verilerini dışa aktarmasına olanak tanırken, HTTPS önceliği ve dosya indirme işlemleri gibi güvenlik iyileştirmeleriyle daha güvenli hâle geliyor.

Öne çıkan özellikler:

Mail: Özet görünümü ve posta kategorilendirme

Fotoğraflar: Video görüntüleme iyileştirmeleri

Safari: HTTPS önceliği ve dosya indirme canlı etkinlikleri

iOS 18.2 güncellemesi nasıl indirilir?

Yeni iOS 18.2 güncellemesini, uyumlu cihazlarınıza Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden kolayca indirebilirsiniz. Güncelleme, iPhone ve iPad kullanıcıları için hızlı ve güvenli bir şekilde sunuluyor.