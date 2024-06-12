iOS 18 hakkında merak edilenler | 25 yeni özellik geliyor! iOS 18 hakkında merak edilenler | 25 yeni özellik geliyor!

Bu güncelleme, yapay zeka destekli pek çok yenilikle iPhone kullanıcılarının deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Öne çıkan yeni özellikler

  1. Yapay Zeka Entegrasyonu

    • Aksiyon Butonu ile Yapay Zeka Erişimi: Kullanıcılar aksiyon butonuna basılı tutarak doğrudan yapay zekaya ulaşabilecekler.
    • Sesli ve Sezgisel Yanıtlar: Yapay zeka, kullanıcılara sesli, sezgisel ve duygusal yanıtlar verebilecek.
    • Siri'nin Gelişimi: Siri, kullanıcıların davranışlarını hafızaya alarak daha doğal ve duygusal yanıtlar verebilecek. Siri’nin sesi daha insansı hale gelecek.

  2. Sesli Okuma ve Çeviri

    • Mesaj Özetleme: Yapay zeka, uzun mesajları özetleyerek kullanıcıların hızlıca anlamalarını sağlayacak.
    • Sesli Not Çevirisi: Sesli notlar farklı dillere çevrilebilecek.

  3. Haber Özetleme

    • Safari Tarayıcısında Haber Özetleme: Uzun haberler yapay zeka tarafından özetlenerek kullanıcıların hızlıca bilgiye ulaşmasını sağlayacak.

  4. Doküman Yönetimi

    • Otomatik Düzenleme: iOS 18, dokümanları otomatik olarak düzenleyip özetleyebilecek, iş süreçlerinde verimliliği artıracak.

  5. Dinamik Ada

    • İkinci Ekran Kullanımı: Kullanıcılar, bir fotoğrafı Dinamik Ada’ya sürükleyip başka bir uygulamaya entegre edebilecek, bu özellik multitasking'i kolaylaştıracak.

  6. Uygulama Yönetimi

    • Kişiselleştirilebilir Uygulama Yerleşimi: Kullanıcılar, uygulamaların yerini ve simge rengini değiştirebilecek. Ayrıca, ekranın alt kısmındaki ana uygulamalar değiştirilebilecek.

  7. Fotoğraf Düzenleme

    • Nesne Kaldırma: Fotoğraflardan istenmeyen nesneler kaldırılabilecek.
    • Toplu Düzenleme: Galerideki çoklu fotoğraflar tek bir dokunuşla düzenlenebilecek.

  8. AirPods Mod Geçişi

    • Hızlı Mod Geçişi: AirPods kullanıcıları, şeffaf mod ve gürültü engelleme modları arasında hızlıca geçiş yapabilecekler.

  9. Ekranı İkiye Bölme

    • Çoklu Görev Kullanımı: Kullanıcılar, ekranı ikiye bölerek aynı anda iki uygulamayı kullanabilecekler, bu özellikle multitasking yapan kullanıcılar için büyük avantaj sağlayacak.

iOS 18'i alacak iPhone modelleri

  • iPhone 15 Serisi (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max)
  • iPhone 14 Serisi (iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max)
  • iPhone 13 Serisi (iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max)
  • iPhone 12 Serisi (iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max)
  • iPhone 11 Serisi (iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max)
  • iPhone XS Serisi (iPhone XS, XS Max)
  • iPhone XR
  • iPhone SE (2. ve 3. jenerasyon)

Kaynak: Haber Merkezi