Bu güncelleme, yapay zeka destekli pek çok yenilikle iPhone kullanıcılarının deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.
Öne çıkan yeni özellikler
-
Yapay Zeka Entegrasyonu
- Aksiyon Butonu ile Yapay Zeka Erişimi: Kullanıcılar aksiyon butonuna basılı tutarak doğrudan yapay zekaya ulaşabilecekler.
- Sesli ve Sezgisel Yanıtlar: Yapay zeka, kullanıcılara sesli, sezgisel ve duygusal yanıtlar verebilecek.
- Siri'nin Gelişimi: Siri, kullanıcıların davranışlarını hafızaya alarak daha doğal ve duygusal yanıtlar verebilecek. Siri’nin sesi daha insansı hale gelecek.
-
Sesli Okuma ve Çeviri
- Mesaj Özetleme: Yapay zeka, uzun mesajları özetleyerek kullanıcıların hızlıca anlamalarını sağlayacak.
- Sesli Not Çevirisi: Sesli notlar farklı dillere çevrilebilecek.
-
Haber Özetleme
- Safari Tarayıcısında Haber Özetleme: Uzun haberler yapay zeka tarafından özetlenerek kullanıcıların hızlıca bilgiye ulaşmasını sağlayacak.
-
Doküman Yönetimi
- Otomatik Düzenleme: iOS 18, dokümanları otomatik olarak düzenleyip özetleyebilecek, iş süreçlerinde verimliliği artıracak.
-
Dinamik Ada
- İkinci Ekran Kullanımı: Kullanıcılar, bir fotoğrafı Dinamik Ada’ya sürükleyip başka bir uygulamaya entegre edebilecek, bu özellik multitasking'i kolaylaştıracak.
-
Uygulama Yönetimi
- Kişiselleştirilebilir Uygulama Yerleşimi: Kullanıcılar, uygulamaların yerini ve simge rengini değiştirebilecek. Ayrıca, ekranın alt kısmındaki ana uygulamalar değiştirilebilecek.
-
Fotoğraf Düzenleme
- Nesne Kaldırma: Fotoğraflardan istenmeyen nesneler kaldırılabilecek.
- Toplu Düzenleme: Galerideki çoklu fotoğraflar tek bir dokunuşla düzenlenebilecek.
-
AirPods Mod Geçişi
- Hızlı Mod Geçişi: AirPods kullanıcıları, şeffaf mod ve gürültü engelleme modları arasında hızlıca geçiş yapabilecekler.
-
Ekranı İkiye Bölme
- Çoklu Görev Kullanımı: Kullanıcılar, ekranı ikiye bölerek aynı anda iki uygulamayı kullanabilecekler, bu özellikle multitasking yapan kullanıcılar için büyük avantaj sağlayacak.
iOS 18'i alacak iPhone modelleri
- iPhone 15 Serisi (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max)
- iPhone 14 Serisi (iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max)
- iPhone 13 Serisi (iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max)
- iPhone 12 Serisi (iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max)
- iPhone 11 Serisi (iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max)
- iPhone XS Serisi (iPhone XS, XS Max)
- iPhone XR
- iPhone SE (2. ve 3. jenerasyon)
Kaynak: Haber Merkezi