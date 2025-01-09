Apple, iOS 19 ile akıllı telefon deneyimini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Siri, artık sadece bir asistan değil, sohbet edebilen bir yapay zeka arkadaşına dönüşecek! Siri’nin bu büyük dönüşümü, yapay zeka asistanlarının geleceğini yeniden şekillendirebilir. İşte detaylar...

Siri’nin yeni çağı: Daha akıllı ve sohbet edilebilir

Apple, iOS 19 güncellemesiyle Siri’yi sıradan bir sesli asistandan öteye taşıyacak. Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre, Siri artık daha doğal ve bağlama uygun sohbetler gerçekleştirebilecek. Günümüzde Siri, “WhatsApp’tan mesaj gönder” ya da “Işıkları aç” gibi basit komutları yerine getiriyor. Ancak yeni güncellemeyle birlikte, Siri bir sohbet botu gibi sizinle diyalog kurabilecek.

iOS 19 ile gelen büyük yenilikler

iOS 19’da Siri, gelişmiş büyük dil modelleriyle desteklenecek ve ChatGPT benzeri yeteneklere sahip olacak. Yeni özellikler şunları içeriyor:

Bağlama Duyarlılık: Siri, önceki konuşmaları hatırlayarak daha anlamlı ve bağlama uygun cevaplar verecek.

Doğal Diyaloglar: Kullanıcılarla uzun ve doğal konuşmalar yapabilecek.

Kişiselleştirme: Kullanıcının alışkanlıklarına ve kişisel bağlamına göre yanıtlar oluşturacak.

iOS 18.4’te ilk adımlar atılıyor

Apple, iOS 18.4 güncellemesiyle Siri’ye ekran farkındalığı, uygulama bazlı kontrol ve kişisel bağlamı daha iyi anlama yetenekleri ekleyecek. Ancak Siri’nin büyük dönüşümü, iOS 19 ile tam anlamıyla gerçekleşecek.