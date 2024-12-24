İstanbul’da yaşam maliyetinin artışı ve alım gücündeki düşüş, asgari ücret tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri çekti.

4 yılın hikayesi: Maaşlar eriyor

İPA Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul’daki yaşam maliyetinin yıllar içindeki artışına dikkat çekerek şunları söyledi: “2020 Kasım’da İstanbul’da 3 asgari ücretle yaşam maliyeti karşılanabiliyordu. Bugün ise bu maliyet ancak 4,5 asgari ücretle karşılanabiliyor. Bu durum, alım gücünde ciddi bir düşüşe işaret ediyor. Asgari ücretlinin maaşı, 4 yıl öncesine göre neredeyse yarıya eridi.”

Gökce, açıklamasında asgari ücretlinin temel gıda ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını, gelir artışlarının yaşam maliyetindeki yükselişi dengeleyemediğini vurguladı. “4 yıl önce mutfağına aldığı kadar ekmeği, eti, sebzeyi bugün alamıyor” ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette beklentiler artıyor

Yaşam maliyetlerindeki artışa paralel olarak, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. İşçi sendikaları, yaşam maliyetlerini karşılayabilecek bir ücret belirlenmesi gerektiğini dile getirirken, işveren temsilcileri ekonomik koşulları gerekçe göstererek dengeli bir artış talep ediyor.

İstanbul'da yaşam maliyeti neden artıyor?

Uzmanlara göre, İstanbul’daki yaşam maliyetinin artmasında enflasyon, kira fiyatlarındaki yükseliş ve enerji maliyetlerindeki artış önemli rol oynuyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) verileri, İstanbul’un en pahalı şehirlerden biri haline geldiğini ortaya koyarken, temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışlarının hane bütçesini zorladığını gözler önüne seriyor.

Vatandaş ne diyor?

İstanbul’da yaşayan birçok vatandaş, gelirlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını ifade ediyor. Emekli öğretmen Ayşe Kara, “4 yıl önce maaşımla hem kira ödüyor hem de mutfağı rahatlıkla doldurabiliyordum. Şimdi ise her şeyimizi kısmak zorunda kalıyoruz” diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.