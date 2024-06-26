İPA'nın verilerine göre, İstanbul'da evlilikle ilgili tüm harcamalar 5 kategori altında, toplamda 79 kalem baz alınarak hesaplandı. Yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın maliyeti, 2023 yılına kıyasla yüzde 69,4 artarak 589 bin 405 lira oldu. Kır düğünü yapmanın maliyeti ise yüzde 62,6 artışla 754 bin 405 liraya çıktı.

Düğün salonu kiralama masrafları yüzde 106,8 arttı

2023 yılında düğün salonu kiralama maliyeti ortalama 33 bin 843 lira iken, 2024 yılında bu rakam yüzde 106,8 artarak 70 bin liraya ulaştı. Kır düğünü alanı kiralama maliyeti ise yüzde 56,7 artarak 235 bin lira oldu.

Beyaz eşya ve mobilya masrafları yükseldi

Beyaz eşya masrafları 2023 yılına göre yüzde 67 artarak 105 bin 7 lira, mobilya masrafları ise yüzde 69,9 artarak 147 bin 875 lira olarak hesaplandı. Bu kalemler, evlilik masraflarındaki artışın önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Kiralık ev maliyetleri de artışta

İstanbul’da kiralık ev tutmanın maliyeti, kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere 2023 yılında 63 bin 388 lira iken, 2024 yılında yüzde 52,1 artış göstererek 96 bin 424 lira oldu.

Çeyiz alışverişi harcamaları yüzde 68,7 arttı

Çeyiz alışverişi için ev gereçleri, elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçlerinden oluşan diğer düğün masrafları, 2023 yılında 100 bin 801 lira iken 2024 yılında yüzde 68,7 artarak 170 bin 99 lira oldu.