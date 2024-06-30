Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı yayımlandı. Toplam destek bütçesi 80 milyon avro olarak açıklandı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011 yılından beri uygulandığını IPARD I ve IPARD II Programları ile bugüne kadar 25 bin 489 adet tesis ve proje Türkiye'ye kazandırıldığını söyledi.

Program kapsamında girişimcilere toplam 45,5 milyar TL hibe desteği verildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, IPARD III Programı'nın da yıl itibarıyla 81 ile yaygınlaştırıldığını belirterek, "Başvuru sayısında büyük oranda artış beklendiği için ulusal katkı oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Böylelikle IPARD III Programı'nın toplam bütçesi ise 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarıldı" dedi.

2024 yılından itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak olan IPARD III Programı kapsamında, başvuru yapacakların projelerinin ön hazırlıklar sürecini rahatça yürütebilmeleri ve inceleme aşamasının hızlandırılması amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlandı.

Takvime uygun olarak IPARD III ilk çağrısının “Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" başlığıyla 21 Mart 2024 tarihinde yapıldığını, 5 Nisan-14 Haziran 2024 tarihleri arasında kabul edilen başvurular kapsamında tüm illerden toplamda bin 29 proje başvurusu alındığını belirten Bakan Yumaklı, yaklaşık 3 ay gibi bir süre sonunda tüm kontrollerin tamamlanarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşmelerin imzalanması hedeflendiğini kaydetti.

IPARD III 2. ÇAĞRIDA HANGİ PROJELER DESTEKLENECEK?

IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanının 28 Haziran 2024 tarihi itibarıyla duyuruya çıktığını belirten Yumaklı, çağrı ilanının “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" başlığıyla duyurulduğunu anımsatarak, toplam destek bütçesinin 80 milyon avro olarak belirlendiğini açıkladı.

2. Başvuru Çağrı İlanı döneminde; Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri başlığı altında Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması, Zanaatkârlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri, Kültür Balıkçılığı, Makine Parkları ile Yenilenebilir Enerji Tesisleri sektörlerinde sunulacak projelerin yapım işleri, makine-ekipman ile hizmet alımları ve görünürlük harcamalarına yönelik giderlerinin destekleneceğini bildirildi.