İpek Yazıcı, Instagram hesabında kardeşi Duru ve eşi Ufuk Beydemir'in bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, Duru'nun Ufuk'un sırtına baktığı anı yakalayan Yazıcı, "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor. Eniştesi çok sever böyle şeyleri!" şeklinde esprili bir not düştü. Ancak bu paylaşım, takipçileri arasında yanlış anlaşılmalara yol açtı.

İpek Yazıcı'dan açıklama

Gelen yorumlar ve tepkiler üzerine İpek Yazıcı, hemen duruma açıklık getiren bir paylaşım yaptı. Yazıcı, "Duru, Ufuk'un sivilce ve siyah noktalarını sıkmaya çalışıyor. Ufuk da böyle şeylerden hiç hoşlanmaz," ifadelerini kullanarak olayın esprili bir durumdan ibaret olduğunu belirtti.