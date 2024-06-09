Türkiye'nin ilk ve tek çalışan deneyimi projelerinin ödüllendirildiği EX Awards Turkey 2024'te kazananlar belli oldu. Inooster ve Ipekyol Group, çalışan deneyimini iyileştirmeye yönelik "KOZA Uygulaması" ile büyük bir başarı elde ederek 5. EX Awards Turkey'nin birincisi oldu. Proje, deneyim ölçümlemelerinin uzmanı Dr. Nihat Tavşan'ın metriklerini kullanarak yapılan değerlendirmede en yüksek skoru alarak birinciliği hak etti.

Ipekyol Group Perakende Direktörü Köksal Kaysı ve Inooster Kurucu CEO’su Murat Yılmaz, projenin detaylarını "KOZA ile Dönüşüm: Oyunlaştırma ile Çalışan Deneyiminin Geleceği" konulu oturumda paylaştılar.

Satışlarda artış gözlemlendi

KOZA uygulaması, Ipekyol, Twist ve Machka markalarının 2 bin mağaza çalışanına yönelik geliştirildi. Manuel süreçlerin otomasyonla birleşmesi ve oyunlaştırma dinamikleri sayesinde iş süreçlerinde %4-15 arasında verimlilik artışı sağlandı. Uygulamanın kullanımı, günlük görevlerin kampanya süreçlerine olumlu etkisiyle satışları da artırdı.

"Yenilikçiliğin ve dönüşümün önemini biliyoruz"

Ipekyol Group Perakende Direktörü Köksal Kaysı, KOZA'nın, süreçlerin otomasyona dönüştürülmesiyle çalışanların işlerine daha bağlı olmalarını ve hedeflerine daha kolay ulaşmalarını sağladığını belirtti.

Inooster Kurucu CEO’su Murat Yılmaz ise KOZA'nın, uçtan uca oyunlaştırma dinamikleri ve Inooster metodolojisiyle tasarlandığını vurgulayarak, çalışanların motivasyonunu artırdığını ve iletişimi güçlendirdiğini söyledi.

Manevi ödüller ve kişiselleştirilmiş deneyim

Uygulama içerisinde moda akademisi, yarışmalar, düellolar ve motivasyon eksenli görevler bulunuyor. Kullanıcılar başarı elde ettikçe ödüller kazanıyor ve liderlik tablolarında yer alıyorlar. KOZA, kullanıcı personalarından elde edilen verilerle kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.