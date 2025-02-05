Apple, geçtiğimiz hafta tüm uyumlu iPhone modelleri için iOS 18.3 sürümünü yayınlamıştı. Ancak şirket, şimdi de yalnızca iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerine özel yeni bir güncelleme sundu. 22D64 yapı numarası ile gelen bu sürüm, iPhone 12 ve sonraki modellere sunulmazken, iPhone 11 kullanıcılarına özel bir hata düzeltmesini içeriyor.

iPhone 11 serisi, iOS 18’i çalıştırabilen en eski cihazlardan biri olmasına rağmen, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini desteklemiyor. Bunun nedeni, Apple’ın yeni yapay zeka teknolojilerinin A17 veya daha yeni işlemciler gerektirmesi. Bu nedenle Apple Intelligence yalnızca iPhone 15 Pro, Pro Max ve iPhone 16 modellerinde kullanılabiliyor.

Buna rağmen Apple, iPhone 11 kullanıcılarını unutmadı ve bu modellerde yaşanan özel bir sistem hatasını gidermek için ekstra bir güncelleme yayınladı. İlginç olan ise, bu sürümün iPhone 12, 13, 14 veya 15 serilerine sunulmaması, güncellemenin yalnızca iPhone 11’e özgü bir sorunu çözdüğünü gösteriyor.

iOS 18.3 güncellemesiyle gelen yenilikler

Apple, bu sürümde yalnızca hata düzeltmeleri yapmadı, aynı zamanda bazı küçük iyileştirmeler de sundu:

Hesap Makinesi İşlevi Geri Döndü: Kullanıcılar, eşittir (=) işaretine basılı tutarak son işlemi tekrarlayabilecek. Daha önce kaldırılan bu özellik, iOS 18.3 ile geri getirildi.

Ev Uygulamasında Yeni Destekler: HomeKit ve Matter uyumlu robot süpürgeler için yeni bir entegrasyon eklendi.

Apple Müzik Hatası Giderildi: Uygulama kapatılsa bile müziğin çalmaya devam etmesi sorunu çözüldü.

Siri Klavye Hatası Düzeltildi: Yazılı komut girerken klavyenin kaybolması sorunu giderildi.

iOS 18.3 (22D64) güncellemesi nasıl yüklenir?

iPhone 11, 11 Pro veya 11 Pro Max kullanıyorsanız, güncellemeyi yüklemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın.

Genel > Yazılım Güncelleme menüsüne girin.

“Güncellemeyi indir ve yükle” seçeneğine dokunun.