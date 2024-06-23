Apple'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde tanıttığı Apple Intelligence yapay zekâ sistemi, sadece iPhone 15 Pro serisi cihazlarda bulunuyor. Bu kararın arkasındaki nedenler ise merak konusu oldu.

Apple Intelligence ve Bellek Sorunu

Apple'ın yeni yapay zekâ sistemi Apple Intelligence, WWDC 2024 etkinliğinde büyük ilgi topladı. Ancak bu yenilik, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde bulunmuyor ve yalnızca Pro serisi cihazlarda mevcut. Apple, bu tartışmalı karar için resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo, sosyal medya platformu Medium'da yaptığı paylaşımda bu durumu açıklamaya çalıştı.

Bellek Miktarı Önemli

iPhone 15, A16 Bionic çipinden güç alırken 6GB belleğe sahip. Öte yandan iPhone 15 Pro, A17 Pro çipinden güç alıyor ve 8GB belleğe sahip. Kuo'ya göre, Apple Intelligence yapay zekâ sistemi minimum A17 Pro veya M1 çipli bir cihaza ihtiyaç duyuyor. M1 işlemciler de minimum 8GB belleğe sahip. Bu da Apple Intelligence'ın en az 2GB boş belleğe ihtiyaç duyabileceği anlamına geliyor.

Kuo, A16 Bionic işlemcisi ve 6GB belleğe sahip iPhone 15'te, diğer işlemler tarafından belleğin çoğunun tüketildiğini ve Apple Intelligence için yeterli bellek kalmadığını belirtiyor. Ancak A17 Pro ve 8GB belleğe sahip iPhone 15 Pro'da böyle bir sorun bulunmuyor.

Apple Intelligence'ın Bellek İhtiyacı

Kuo'nun varsayımlarına göre, Apple Intelligence yapay zekâ sistemi üç milyar parametreli geniş dil modelini kullanıyor ve bu da sıkıştırılmış haliyle yaklaşık 0.7-1.5GB boş belleğe ihtiyaç duyuyor. Bu, A16 Bionic işlemcisinde mümkün olmayan bir boşluk.

İşlem Gücü ve Verimlilik

M1 işlemcisi, A16 Bionic'ten daha az işlem gücüne sahip olmasına rağmen (11 TOPS'a karşılık 17 TOPS), Apple Intelligence'ın desteklenmesinde işlem gücünün değil, bellek miktarının belirleyici olduğu görülüyor. Kuo, Apple Intelligence'ın minimum 11 TOPS işlem gücüne ihtiyaç duyduğunu, Microsoft'un yapay zekâ enjeksiyonlu Copilot+ PC'lerinin ise 40 TOPS'a ihtiyaç duyduğunu belirterek, Apple Intelligence'ın rakiplerine kıyasla daha verimli çalıştığını ifade ediyor.

Apple'ın yeni yapay zekâ sistemi Apple Intelligence, yalnızca iPhone 15 Pro serisi cihazlarda bulunuyor. Bellek miktarının bu kararın ardındaki ana neden olduğu anlaşılıyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun değerlendirmeleri, Apple'ın bu kararında teknik gerekçelerle hareket ettiğini gösteriyor.