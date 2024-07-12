Çin merkezli teknoloji devi Foxconn, iPhone 16 siparişlerini yetiştirebilmek için büyük çaba harcıyor. Foxconn, Zhengzhou lokasyonundaki en büyük fabrikası için yeni işçi alımları yaparak üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Foxconn'un iPhone 16 üretimine yönelik hamleleri

Foxconn, iPhone 16 siparişlerini karşılamak üzere büyük bir seferberlik ilan etti. Şirket, Zhengzhou'daki fabrikasında çalışacak yeni işçiler arıyor ve saatlik 25 yuan (115 TL) ücretle çalışacak personel alımı yapıyor. Ayrıca, işçilere ek motivasyon sağlamak adına 7.500 yuan'a (34.000 TL) varan primler ödeneceği belirtiliyor.

Apple'ın beklentileri ve yeni teknolojik gelişmeler

Foxconn'un bu hamleleri, Apple'ın iPhone 16 serisi için büyük satış beklentilerinin altını çiziyor. Apple'ın yeni nesil yapay zeka modeli Apple Intelligence ile desteklenen iPhone 16'nın dünya çapında 100 milyon satışa ulaşması hedefleniyor. Bu, geçtiğimiz yıl satılan iPhone 15 serisinden çok daha iddialı bir hedef olarak dikkat çekiyor.

Foxconn'un stratejik hareketleri ve eleştiriler

Foxconn'un işçi alımları ve üretim kapasitesini artırma çabaları, geçmişte ucuz işçi gücü kullanımıyla ilgili eleştirilere de yanıt niteliğinde. Şirket, Apple'ın yüksek beklentilerine cevap verebilmek adına üretim süreçlerini güçlendiriyor ve teknoloji dünyasındaki lider konumunu pekiştiriyor.