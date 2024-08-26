iPhone 16 serisi üretim detayları

Apple'ın bu yıl iPhone 16 serisinden toplam 90,1 milyon adet üretmeyi hedeflediği açıklandı. Model bazında üretim planları ise şu şekilde:

iPhone 16 Plus: 5,8 milyon

iPhone 16: 24,6 milyon

iPhone 16 Pro: 26,6 milyon

iPhone 16 Pro Max: 33,2 milyon

iPhone 16 Pro Max'in önemi

Apple'ın en büyük beklentisi, iPhone 16 Pro Max modeline bağlı. Üretim hedefinin yaklaşık yüzde 37'si bu modele ayrılmış durumda.

Hindistan üretimi başlıyor

Apple, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin üretimini Hindistan'da başlatacak. İlk aşamada üretim Çin’de yapılacak, ardından Hindistan'da devam edilecek.