iPhone 16 serisi üretim detayları
Apple'ın bu yıl iPhone 16 serisinden toplam 90,1 milyon adet üretmeyi hedeflediği açıklandı. Model bazında üretim planları ise şu şekilde:
- iPhone 16 Plus: 5,8 milyon
- iPhone 16: 24,6 milyon
- iPhone 16 Pro: 26,6 milyon
- iPhone 16 Pro Max: 33,2 milyon
iPhone 16 Pro Max'in önemi
Apple'ın en büyük beklentisi, iPhone 16 Pro Max modeline bağlı. Üretim hedefinin yaklaşık yüzde 37'si bu modele ayrılmış durumda.
Hindistan üretimi başlıyor
Apple, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin üretimini Hindistan'da başlatacak. İlk aşamada üretim Çin’de yapılacak, ardından Hindistan'da devam edilecek.
Editör: Sezin Türkyılmaz