Yeni modelin tasarımı hakkında ilk izlenimlere sahip olmamızı sağlayan bu görseller, telefonun arka kamera tasarımında önemli değişiklikler sunduğunu gösteriyor.

Tasarımda köklü değişiklikler

Sızıntılar, iPhone 16’nın arka kamera tasarımında dikkat çeken bir değişikliğe işaret ediyor. Önceki modeldeki yuvarlatılmış kare kamera yerine, yeni modelde yuvarlatılmış dikdörtgen bir tasarım görülecek. Bu estetik değişim, iPhone 16’nın diğer özellikleriyle uyumlu bir şekilde daha modern bir görünüm sunacak.

Üretim süreci sorunsuz ilerliyor

Apple’ın Tayvanlı tedarikçileri Foxconn, iPhone 16’nın seri üretimine başlamış durumda. Önceki yıllarda yaşanan üretim sorunlarının aksine, bu yıl herhangi bir gecikme yaşanmayacağı belirtiliyor. Uzmanlar, iPhone 16’nın piyasaya zamanında sunulacağını ve iPhone 15 sevkiyatlarından yüzde 10 daha fazla satış yapacağını öngörüyor. Bu, yaklaşık 90 milyon adetlik bir satış anlamına geliyor.

Yeni modelle ilgili beklentiler

Görseller, iPhone 16’nın hem tasarımı hem de üretim süreciyle ilgili önemli bilgiler sunuyor. Apple, bu yeni modelle hem estetik hem de performans açısından büyük bir yenilik vaat ediyor. iPhone 16’nın detayları ve resmi tanıtımı için gözler eylül ayında düzenlenecek etkinlikte olacak.