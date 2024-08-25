Mark Gurman, Apple’ın iPhone 16 serisini 10 Eylül’de tanıtacağını duyurdu. Bu tarih, teknoloji dünyası tarafından beklenen bir zaman diliminde olup, yeni iPhone modellerinin tanıtımı genellikle eylül ayında gerçekleşiyor. Yani, iPhone 16 serisi büyük ihtimalle 10 Eylül Salı günü akşam saatlerinde tanıtılacak.

Satışa çıkış tarihi: 20 eylül

Gurman’ın verdiği bilgilere göre, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, tanıtımın hemen ardından 20 Eylül’de satışa sunulacak. Ayrıca, iOS 18’in de bu tarihler civarında çıkış yapması bekleniyor.

Yeni ürünler ve özellikler

Lansmanda sadece iPhone 16 serisi değil, Apple’ın diğer yeni ürünleri de tanıtılacak. Etkinlikte tanıtılması beklenen cihazlar arasında şunlar bulunuyor:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Series 10

Yeni Apple Watch SE

Yeni Apple Watch Ultra

AirPods 4 (iki model olarak gelebilir)