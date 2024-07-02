Daha fazla bilgi sunulacak

Şirket bir iPhone'a yerleştirilen bu ekran ve bataryalar hakkında artık daha fazla bilgi sunacak. Bu, uzun ömürlülüğe odaklanan bir dizi yeni güncellemenin bir parçası. Şirket, kullanıcıların kendi cihazlarındaki sorunları analiz etmesini sağlayan "self-servis onarım tanılama" aracını daha kapsamlı hale getireceğini ve bu cihazların ömrünü nasıl uzatmaya çalıştığını açıklamayı amaçlayan "Longevity, by Design" (Tasarımla Uzun Ömürlülük) adlı yeni bir yazı yayımlayacağını duyurdu.

Bu belgede şirketin "müşterileri için her zaman en iyi deneyimi yaratmak adına çalıştığı ve bu nedenle uzun ömürlü ürünler tasarladığı" belirtiliyor. Bu amacın tasarım sürecinin başında başladığı ve gelecekteki kullanım tahminlerini de içerdiği ifade ediliyor. Apple cihazlarına "planlı eskitme" uyguladığı, böylece cihazların hızla eskidiği ve kullanıcıların yenilerini almaya teşvik edildiği iddialarıyla zaman zaman karşı karşıya kalıyor. Ancak şirket, verilerin cihazlarının aslında rakiplerinden daha uzun ömürlü olduğunu gösterdiğini söyledi. iPhone'ların rakiplerinden yüzde 40 daha fazla değer koruduğunu ve yüz milyonlarca cihazın 5 yıldan daha eski olmasına rağmen kullanımda olduğunu açıkladı. Apple'ın cihazlarının ömrünü uzatma çalışmalarının bir kısmı tamir edilebilirlik üzerineydi ancak şirket, zaman zaman bunun cihazları ilk etapta uzun ömürlü olacak şekilde üretmekle çeliştiğini söyledi. Şimdi, bu cihazların tamir edildiklerinde daha iyi çalışmasını sağlayacak yeni araçlar duyurdu.

Apple, parça eşleştirme adı verilen bir sistem kullanıyor; bu sistem, örneğin bir iPhone'un ekranına ve piline bağlı olduğu ve bunların değiştirilemeyeceği anlamına geliyor. Apple bunun kullanıcının yararına olduğunu, çünkü örneğin ekranın o cihaz için özel olarak kalibre edildiği anlamına geldiğini söylüyor. Ancak artık bu kısıtlamaların bazılarını sınırlandıracak. Halihazırda değiştirilen bir ekran Apple'ın ortam ışığına göre ayarlanan True Tone özelliğini kullanamıyor. Ayrıca bataryalar, pil sağlığı analizi gibi yazılım özelliklerinden de yararlanamıyor. Şimdi, üçüncü tarafça yapılan değişimler aynı özelliklerden bazılarına sahip olacak. True Tone özelliği açılacak ve Apple üçüncü taraf bataryalar hakkında daha iyi pil sağlığı ölçümleri verecek. Ancak bu özellik bazı uyarıları da beraberinde getiriyor. Apple, True Tone'un yalnızca "sağlanabilecek en iyi performansa kadar" doğru olacağı ve batarya özelliklerinin doğrulanamayacağı uyarısında bulunacak. Apple, örneğin bazı pil değişimlerinin yeni diye satıldığını ancak aslında ikinci el olduğunu söyledi. Bu da pillerin sağlığı ve kaç kez şarj edildiklerine ilişkin bilgilerin yanlış olabileceği anlamına gelebilir.