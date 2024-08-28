Bildirimleri kapatın

iPhone ekranınızı sık sık açan bildirimler, pil ömrünüzü önemli ölçüde kısaltabilir. Gereksiz bildirimleri devre dışı bırakarak pil tasarrufu yapabilirsiniz.

Konum hizmetlerini devre dışı bırakın

GPS ve konum servisleri sürekli çalıştığında piliniz daha hızlı tükenir. Kullanmadığınız anlarda konum servislerini kapatarak bu durumu önleyebilirsiniz.

Uygulamaları kapatmayı bırakın

Arka plandaki uygulamaları sürekli kapatmak pil tüketimini artırabilir. Uygulamaları kapatmak yerine, gereksiz olanları silmek daha verimli olacaktır.