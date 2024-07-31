Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıttığı yeniliklere bir yenisini daha ekledi. iOS 18.1 beta sürümüyle birlikte gelen Apple Intelligence (AI) özellikleri, özellikle "görüşme kaydı" ile dikkat çekiyor. Bu yenilik sayesinde, kullanıcılar telefon görüşmelerini kayıt altına alabilecek ve bu kayıtları "Notlar" uygulamasında metin haline çevirebilecek.

Görüşme kaydı özelliği ve kullanımı

iOS 18.1 ile gelen "Call Recording" özelliği, arama ekranında "Kaydet" butonuyla aktif hale getirilebiliyor. Bu butona dokunan kullanıcılar, yaptıkları görüşmeyi sesli olarak kaydedebiliyorlar. Daha sonra bu kayıtlar, metne dönüştürülerek saklanabiliyor. Ayrıca, görüşmenin bir özetini oluşturma seçeneği de mevcut.

Gizlilik endişeleri ve Apple'ın önlemleri

Bu yeni özellik, kullanıcılar arasında gizlilik endişelerine yol açabilir. Apple, bu tür kayıtlarda karşı tarafı bildirimle uyardığını belirterek, gizlilik konusundaki hassasiyetini vurguluyor. Ancak, kullanıcıların bu özelliği kullanırken karşı tarafın rızasını alması önem arz ediyor.

iOS 18.1 Beta sürümü

Şu an sadece geliştiriciler için kullanılabilir durumda olan iOS 18.1 beta sürümü, Apple’a kayıtlı geliştirici hesapları aracılığıyla deneyimlenebilir. Apple Intelligence'ın tam sürümü ise ekim ayında yayınlanacak.