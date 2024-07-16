ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 18 ile birlikte Fotoğraflar uygulamasına yepyeni bir özellik getiriyor. "Kurtarılan" isimli klasör, bozulmuş veya kaybolmuş fotoğraf ve videoları kullanıcıya geri kazandıracak.

Yeni özellik nasıl çalışıyor?

Fotoğraflar veya videolar, çeşitli nedenlerle bozulabilir veya kaybolabilir. İşte bu gibi durumlarda, Kurtarılan klasörü devreye girecek. Eğer bir fotoğraf veya video bozulmuşsa, bu içerik otomatik olarak Kurtarılan klasörüne taşınacak ve kullanıcı bu klasörden manuel olarak kurtarma işlemi yapabilecek.

Adım adım kurtarma rehberi

Fotoğraflar Uygulamasını Açın: İlk olarak, Fotoğraflar uygulamasını açın. Yardımcı Programlar: Ekranı aşağı kaydırarak "Yardımcı Programlar" seçeneğini bulun. Kurtarılan Klasörüne Erişim: "Kurtarılan" seçeneğine dokunun ve kimlik doğrulaması yapın. İçerik Kurtarma: Klasördeki bozuk görüntüleri kurtarın veya silin.

iOS 18 beta sürümü yayınlandı

iOS 18'in herkese açık beta sürümü yayımlandı. Bu yeni özellik, birkaç ay önce ortaya çıkan ve "hata" olarak nitelendirilen sorunun bir parçası olabilir. O dönemde silinen içeriklerin geri getirilmesi, aslında bu özelliğin hazırlık aşamasıydı. Apple, bu sorunları çözerek şimdi yeni bir özellik olarak kullanıcılarına sunuyor.