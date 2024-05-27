Dün öğlen saatlerinde Ankara Ayaş'taki yamaç paraşütü uçuş noktasında heyecanlı bir gün yaşanırken, beklenmedik bir kaza meydana geldi. Ercan Gündoğdu (40) kontrolündeki paraşüt, Seda Ersöz'ün (31) kullandığı paraşütle havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan paraşütler, yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ercan Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, olayın meydana geliş şeklini ve olası ihmalleri araştırıyor.