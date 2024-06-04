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Toplantıya CHP Edirne Merkez ilçe başkanı Yücel Balkanlı, Keşan ilçe başkanı Anıl Çakır, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, Önceki Dönem Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve üyeler katıldı.

İpsala Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İlçe başkanı Mıstık Ak'ın birlik beraberlik içeren konuşmasının ardından üyeler söz aldı. Geçen yerel seçimlerde İpsala ve Esetçe Belediyelerinin kazanılamamasının nedenleri tartışılırken 45 yıl sonra Yenikarpuzlu Belediyesi'nin kazanılması ele alındı .

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