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Firmaların önemli bir kısmının kısa süre sonra fabrikalarının temellerini atacağını belirten Sevgili, "Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisleri yüzde 80'e ulaştı.” dedi.

Sevgili, OSB'de 15 kurumsal firma ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.

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Sevgili , kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, OSB'de fabrika kuracak His Civata ve Makine Sanayi Şirketi Sahibi Selahattin Çeliker ile sözleşme imzaladı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Organize Bölgesi'nde (OSB) yer tahsislerinin yüzde 80'e ulaştığını söyledi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili , altyapı çalışmaları devam eden İpsala Organize Bölgesi'nde (OSB) yer tahsislerinin yüzde 80'e ulaştığını belirtti.

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