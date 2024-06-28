İpsala'da İpsala Polis Merkezi Amirliği tarafından yapılan uygulama sırasında bir araçta silah, mermi ve para ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 25 Haziran 2024 günü saat 22:30 sıralarında, Ipsala Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından Bayrambey Mahallesi Enez Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Uygulamada durdurulan araçta bulunan şüpheli YÖ'nün üzerinde yapılan aramada; 1 adet tabanca, 2 adet dolu mermi ve 181.200 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli Y.Ö. hakkında 6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında Suçlar suçundan adli soruşturma başlatıldı