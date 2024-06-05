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Etkinliğe İpsala Milli Eğitim Şube Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Recep Kolcu ve Müdür Yardımcısı Ayşe Öztürk Aydın’da katılarak öğrencilere eşlik ettiler.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Proje etkinlikleri kapsamında İpsala Halk Eğitimi Merkezi tarafından özel eğitim öğrencileri de sürece dahil ederek yemek hazırlama etkinliği düzenlendi.

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