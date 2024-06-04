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Bakan Koca'dan Burdur'daki diyaliz olayıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan Burdur'daki diyaliz olayıyla ilgili açıklama

Yapılan aramalarda; 22 gram uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet senet, 9 adet çek defteri ele geçirilirken, uyuşturucu madde, silah ve senetlere el konuldu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, İpsala ilçesinde tefecilik yapanlara karşı 4 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen 4 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin 4 farklı adresinde aramalar yapıldı.

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