Ipswich Town ile Brighton, 16 Ocak 2025 Perşembe günü İngiltere Premier Lig'de kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele, aşağıdaki kanallardan canlı olarak yayınlanacak:

Yayıncılar: beIN Sports Tod TV, beIN Sports 4

Maç Saati: 22:30

Maçın şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı ise kanal sağlayıcıları tarafından belirleniyor.

Düşme potasından kurtulmaya çalışan Ipswich Town, orta sıralardan Avrupa potasına girmek isteyen Brighton karşısında mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Brighton ise son senelerdeki başarılı performansını bu sezon da devam ettirmek istiyor.

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.